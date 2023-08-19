مقتل سبعة وجرح 90 في قصف صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم السبت، إن سبعة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، قتلوا وأصيب 90 آخرون عندما أصاب صاروخ روسي ساحة في وسط مدينة تشيرنيهيف التاريخية بشمال أوكرانيا.

وقالت الوزارة، إن الناس كانوا في طريقهم إلى الكنيسة للاحتفال بعيدًا دينيًا عندما وقع الإضراب، مضيفة أن 12 من المصابين أطفال و10 من ضباط الشرطة.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي كان في زيارة عمل إلى السويد، على موقع تيليغرام: “أصاب صاروخ روسي وسط المدينة، في تشيرنيهيف، وساحة جامعة البوليتكنيك، ومسرح”.

وأضاف “يوم سبت عادي حولته روسيا إلى يوم من الألم والضياع”.

وأظهر مقطع فيديو قصير مصاحبًا لمنشور زيلينسكي حطامًا متناثرًا في ساحة أمام مسرح الدراما الإقليمي، حيث لحقت أضرار جسيمة بالسيارات المتوقفة. كما أظهر الفيديو لفترة وجيزة جثة مترهلة داخل سيارة.

وتشيرنيهيف هي مدينة ذات شوارع مورقة وكنائس عمرها قرون على بعد 145 كيلومترا شمال العاصمة كييف. وقالت وزارة الداخلية إن سقف مسرح الدراما دمر في الغارة.

ومنذ فبراير من العام الماضي شنت روسيا غارات على مدن أوكرانية بعيدة عن خط المواجهة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال سلاح الجو في كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن الجيش الأوكراني أسقط 15 من أصل 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها موسكو في غارة ليلية.