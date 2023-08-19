معهد الموارد المائية: ليبيا من بين الدول المهددة بشح المياه

أخبار ليبيا 24

أكد معهد الموارد المائية أن ليبيا من بين 25 دولة في العالم مهددة بشح المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة.

وأضاف التقرير ليبيا، وتونس، والإمارات، واليمن، والعراق، ومصر، والأردن، والمملكة السعودية، وسوريا، على قائمة الدول التي ستعاني إجهادا مائيا بحلول العام 2050.

وأفاد التقرير أن 15 دولة عربية تعاني اجهادًا مائيا مرتفعا للغاية، مبينًا أن الدول الخمس الأكثر تضررا هي البحرين، وقبرص، وقطر، والكويت، ولبنان وعمان.

وأشار التقرير إلى أن أكثر المناطق التي تعاني الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%.

وأرجع التقرير سبب الإجهاد إلى انخفاض في العرض مقابل ارتفاع الطلب على المياه في الاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي بواقع 20-25% ما يعني نسبة السكان سترتفع إلى 100%.

وحذر التقرير من تفاقم الإجهاد المائي مع غياب الإدارة الفعالة للمياه، باعتبار أن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي ستؤدي إلى مخاطر محدقة بوظائف الناس وصحتهم والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.

وأكد التقرير أن آثار نقص المياه لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه، ولكنه قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، معتبرا أن فشل سياسات إدارة المياه من شأنه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في معظم أنحاء أفريقيا بحلول عام 2050.