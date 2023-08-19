مصرع شاب في بنغازي جراء شرب “ڤودكا”مسمومة

أخبار ليبيا 24

ارتفع عدد المتوفين في ليبيا في الآونة الأخيرة نتيجة احتسائهم خمرا مغشوشا في ليبيا في حين يعاني المئات الآخرين من التسمم حسب وزارة الصحة الليبية.

ولقي اليوم السبت شاب يدعى “ق م ن ا” مصرعه جراء شرب مادة كحولية مسمومة أدت إلى وفاته .

الشاب البالغ من العمر (36 عاماً) وصل إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث متوفياً، وبعد عرضة على الطب الشرعي ومباشرة الأجهزة الأمنية للتحقيقات في الواقعة، اتضح أن سبب الوفاة تسمم في المعدة والأمعاء بسبب شربه للخمور المستوردة نوع “ڤودكا”.

ويمنع بيع الكحول وتناولها في ليبيا وأن كانت المشروبات الكحولية المهربة تباع بكثرة في السوق السوداء.

وذكر رئيس الجهاز الصحي في المركز الطبي بطرابلس يوسف الوافي في تصريحات صحفية سابقة أن “الفحوص الأولية كشفت عن أعراض تسمم على آثر تناول خمور مغشوشة مختلطة بمادة الميثانول التي يمكن ان تؤدي إلى فشل كلوي وفقدان بصر ونوبات صرع وحتى الوفاة”.

وذكر الوافي أن الذين تناولوا الخمور المغشوشة في ليبيا تتراوح أعمارهم بين 19 و50 عاما.

وازداد تهريب الكحول والمخدرات كثيرا في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي في 2011.