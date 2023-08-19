مسيّرة تركية تقضي على مجموعة مسلحة على الحدود السورية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنت مسيّرة تركية من القضاء على مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، على طول الحدود السورية – التركية.

وبحسب وكالة الأناضول التركية؛ دمّرت طائرة مسيرة تركية دمرت، ، سيارة سياحية بيضاء اللون تابعة لقوات “قسد”، في ريف مدينتي نبل والزهراء في المنطقة الفاصلة بين سيطرة الجيش العربي السوري، والقوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل قياديين أجنبيين، وإصابة مرافقيهما.

من جهتها نقلتْ وكالة سبوتنيك عن مراسلها في سوريا: أن “الطائرات المسيرة التركية تقصف، لليوم الثاني، مواقع وتحركات مسلحي “قسد” في قريتي الطويلة وتل طوؤل في ريف بلدة تل الغربي في ريف الحسكة على طريق “M4”.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت وزارة الدفاع التركية، من القضاء على خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في منطقة ماتينا شمال العراق.

وكالة أنباء الأناضول التركية؛ أوضحتْ أن الإرهابيين الخمسة تم القضاء عليهم بغارات جوية بعد أن تم رصدهم في ماتينا ضمن منطقة عمليات باوز شمال العراق، ونقلت عن الوزارة، أن الجيش التركي سيواصل العمل بحزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

من جهةٍ أخرى.. تمكنت الاستخبارات التركية من تحييّد 11 عنصراً من «حزب العمال الكردستاني، في منطقة منبج بشمال سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول للأنباء.