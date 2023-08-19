في خمسة مدن ليبية.. ميكانيكي يقوم بسرقة سيارات زبائنه على مدار 7 سنوات

أخبار ليبيا 24

أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم السبت، عن تمكن جهاز البحث الجنائي بنغازي من إلقاء القبض على “ميكانيكي” سيارات سرق على مدار 7 سنوات سيارات زبائنه في خمس مدن ليبية وقام ببيعها.

وأوضحت الإدارة العامة أن الجهاز تمكن من إلقاء القبض على سارق يطلبه العديد من المواطنين في خمسة مدن ليبية منذ مدة طويلة كونه سرق سياراتهم التي أسندوا له مهمة إصلاحها في الورش التي عمل بها.

وقالت الإدارة أن ذلك جاء بعد تلقي إدارة التحري والاستدلال لمعلومات مصدرية موثوقة عن ميكانيكي سيارات يقوم بسرقة سيارات زبائنه في ورش إصلاح السيارات التي يتنقل للعمل فيها بعدد من المدن الليبية.

وأشارت الإدارة إلى أنه فور ذلك أطلقت إدارة التحري والاستدلال عملية بحث وتحري عن الشخص ما أفضى لجمع قدر كبير من المعلومات حوله.

ولفتت الإدارة إلى أنه تبين من خلال التحري أن الشخص يقطن بمنطقة سيدي حسين ببنغازي وسبق له وأن عمل في ورشة ميكانيكا في منطقة سيدي حسين عام 2017 وسرق سيارة أحد الزبائن وهي نوع (كيا / صول) اللون أبيض موديل 2012 وهرب بها.

وأيضا خلال ذات الفترة أقدم ذات الشخص على بيع مركبة النوع (كيا / سيرنتو ) اللون ذهبي موديل 2007 مسروقة من صاحب الورشة التي يعمل بها، وفي عام 2017 أيضا عمل الميكانيكي السارق ذاته في ورشة ميكانيكا سيارات في الخمس وسرق منها سيارة أحد الزبائن وهي نوع ( تويوتا ) اللون أزرق موديل 2005.

كما سبق للميكانيكي ذاته أن عمل بورشة ميكانيكا بمدينة طبرق في عام 2019 وأثناء ذلك سرق سيارة أحد زبائن الورشة وهي نوع (كيا / سيرنتو اللون قهوي موديل 2012 وقام بالهروب بها.

وقالت الإدارة أنه أثناء تنقله بين المدن وسرقة السيارات قام الشخص نفسه بسرقة سيارة نوع بي ام دبلو) اللون رصاصي تخص أحد الزبائن في ورشة ميكانيكا عمل بها في بمدينة طرابلس.

وفي عام 2023 عمل ذات الشخص في ورشة ميكانيكا في زليتن واثناء ذلك سرق سيارة أحد الزبائن وهي نوع (كيا / سيرنتو ) اللون ابيض ) موديل 2017.

وبعد جمع كل تلك المعلومات عبر التحري تم استدعاء أصحاب ورش السيارات التي سبق وأن عمل بها ذلك الشخص وسرق منها سيارات الزبائن وكذلك أصحاب السيارات المسروقة من تلك الورش وتم سماع أقوالهم التي أكدت دقة جميع المعلومات التي جمعتها إدارة التحري والاستدلال بجهاز البحث الجنائي.

وأكدت الإدارة أنه تم فتح محضر في جميع تلك الوقائع وأطلق جهاز البحث الجنائي عمليات بحث عن المتهم أفضت إلى رصد وجوده داخل بنغازي.

وأشارت الإدارة إلى أنه بعد التأكيد على الأماكن التي يتردد عليها جري ضبطه والانتقال به للمقر الرئيسي للجهاز بمنطقة الهواري في بنغازي.

وقالت الإدارة أنه تم الاستدلال مع المتهم الذي اعترف بجميع ما نسب إليه كما أعترف على الأماكن التي باع فيها جميع السيارات التي سرقها وهي مدن مختلفة وبمبالغ مختلفة ولأشخاص مختلفين لا يعرف منهم أحد سوي شخص واحد ذكر اسمه وتم استدعائه واسترجاع المركبة التي اشتراها من الميكانيكي السارق.