على خلفية الاشتباكات... الأونروا تعلّق خدماتها في مخيم عين الحلوة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علّقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، خدماتها في مخيم عين الحلوة.

الأونروا؛ أرجعت سبب تعليق الخدمات في أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ احتجاجاً على وجود مقاتلين مسلَّحين حول مدارسها ومنشآت أخرى بالمنطقة، مؤكدةً عدم تهاونها مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها

وخلال الشهر الماضي.. اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة، الواقع قرب مدينة صيدا بجنوب لبنان، أدّت لسقوط قتلى.

من جهتها.. نفت قيادة الجيش اللبناني تجهيزها لأي عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

قيادة الجيش اللبناني، ذكرت في بيانٍ. «نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة»

وأضاف البيان: «يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرا للحصول على المعلومات»

واندلعت في وقتٍ سابق اشتباكات في مخيم عين الحلوة؛ إثر مقتل مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا جنوب لبنان.

وكالة رويترز للأنباء؛ أوضحت أن العميد أبو أشرف العرموشي في حركة فتح، قُتل مع أربعة من مرافقيه في كمين داخل المخيم في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة، ومن بعد ذلك.. اندلعت اشتباكات في المخيم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما تسبب بجرح جندي من الجيش اللبناني، حسب الوكالة.