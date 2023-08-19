طقس معتدل على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون الطقس معتدلا على أغلب مناطق البلاد، مع تكاثر للسحب يوم الإثنين على بعض مناطق الشمال الغربي.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء الإثنين على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى زوارة وبعض مناطق الدواخل مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية ما بين (32–38)مْ تصل على العزيزية إلى (40)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-33)مْ.

بينما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون حالة السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-41)مْ.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-40)مْ.