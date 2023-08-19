من بين “206 متسابق.. شاب ليبي يتحصل على الترتيب الأول بمسابقة صانع المحتوى الشهير “مستر بيست”

أخبار ليبيا 24

تحصل الشاب الليبي علاء ناصر من مدينة طرابلس والمقيم في نيويورك على الميدالية الذهبية بوزن 9 كيلو جرام وجائزة مالية قدرها 250 ألف دولار أمريكي ضمن المسابقة التي نظمها أشهر صانع محتوى في العالم على منصة يوتيوب “Mr Beast”.

وتنافس خلال المسابقة 250 شخص من عدة دول حيث يمثل كل شخص دولة في مجموعة من التحديات والألعاب، ويعتبر “جيمي دونالدسون” المعروف بـ Mr Best صاحب الشعبية الأكبر عبر يوتيوب حيث تصل متابعته إلى 177 مليون شخص.

المسابقة تشترط مشتركًا واحدًا من كل دولة، فكان عددهم 206 متسابقين، اشتركوا في جولات ثلاث، آخرها ركلات الترجيح التي ابتسمت لليبي علاء.

يشار إلى أن الشاب علاء ناصر يشغل منصب عضو مجلس إدارة مركز الذهبي الأول للرياضة والصحة، وهو شقيق رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور جلال ناصر.