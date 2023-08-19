روسيا تدعو أمريكا لانتهاج الطرق الرسمية للحوار حول تبادل السجناء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة انتهاج الطرق والقنوات الرسمية للحوار حول مسألة تبادل السجناء بين البلدين.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، قالتْ في تصريحاتٍ لـوكالة سبوتنيك: “مثل هذه التكهنات حول احتمال تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة تظهر بصورة مستمرة في وسائل الإعلام الأمريكية، مشيرةً إلى أن هذا يحدث فقط لأسباب سياسية داخلية في واشنطن”.

وأضافت زاخاروفا : “على ما يبدو، بالنسبة للإدارة الأمريكية، المهم ليس مصير هؤلاء الأشخاص، ولكن الأهم هو كسب نقاط سياسية”.

تجدر الإشارة إلى مساعي الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مواطنيها، إيفان غيرشكوفيتش (صحفي)، وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس، بحسب سبوتنيك.