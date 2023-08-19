جمارك مصراتة يحذر من استيراد الأدوية داخل حاويات حديدية

أخبار ليبيا 24

حذر مركز ميناء جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة من استيراد أي أدوية بشرية ذات الطابع الخاص داخل حاويات حديدية لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأرجع المركز التحذير إلى عدم تقيد بعض الشركات بالاشتراطات الوقائية والصحية في عملية استيراد الأدوية، معتبرًا المخالفة تشكل خطرًا على حياة وصحة المواطن والمجتمع بشكل عام.

وعمم المركز على الشركات توريد الأدوية ذات الطابع الخاص التي تتراوح درجات حرارتها من 15 إلى 25 ومن 2 إلى 8 درجة مئوية في ثلاجات مبردة واتباع كافة الإجراءات خلال عملية التوريد.

وطالب المركز الشركات بضرورة الالتزام بالمعايير والشروط الصحية عند الشحن، مؤكدين على تشديد السيطرة ومكافحة أي نوع من الأدوية لا يتم توريده في حاويات غير مخصصة.

كما أكد المركز على اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين للوائح وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص للنظر حيالهم.