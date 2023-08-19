بيان اللقاء الثلاثي بين حفتر وعقيلة والمنفي

أخبار ليبيا 24

خلص الاجتماع الذي عقد بين القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المُستشار، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت في بنغازي إلى التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

كما خلص اللقاءـ في بيان، إلى التأكيد على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

وثمّن، البيان، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وجرى التأكيد على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.