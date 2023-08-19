بوركينا فاسو تنفي إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فنّد وزير دفاع بوركينا فاسو، قاسوم كوليبالي، الأنباء المتداولة حول إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو.

كوليبالي؛ قال لوكالة سبوتنيك للأنباء: “الأمر لا يتعلق بدعوة قوات أجنبية أو إنشاء قاعدة عسكرية، ولا اعتقد أن هذا يمكن أن يحل مشكلة (الإرهاب)، نحن نعرف حقيقة ما يحدث على أرضنا”. وفقًا للوكالة.

كما أضاف ضمن تصريحاته أن بلادهُ يجب أن تحصل على الموارد اللازمة لإجراء العمليات العسكرية بشكل مستقر، لأنه من الصعب أن نسمح لجنود من دول أخرى أن يموتوا من أجلنا، على حد تعبيره.

وفي سياقٍ منفصل.. لقي ما لا يقل عن 71 رجلاً من بينهم 31 جندياً و40 متطوّعاً في قوة رديفة في ثلاث هجمات مفترضة شنت الاثنين في بوركينا فاسو.

الجيش وقوات الأمن، أصدروا بيانًا اوضحوا فيه: «الاثنين تصدى المتطوعون دفاعاً عن الوطن في نواكا في محافظة سانماتنغا ببسالة لهجوم إرهابي استهدف مواقعهم، ولكن للأسف ضحى 33 متطوعاً بحياتهم في هذه العملية»، مشيراً إلى أنهم «قاموا بتحييد حوالي 50 إرهابياً وضبطوا كمية كبيرة من المعدات».

وفي ذات السياق.. لقي 40 شخصا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ببوركينا فاسو بينهم متطوعون في الجيش.

وقالت مصادر محلية لوكالة فرانس برس، إن 40 قتيلا سقطوا في هجمات ببوركينا فاسو، مشيرة إلى أن من بين الضحايا متطوعون بالجيش.

ومنذ 2015، تشهد بوركينا التي كانت مسرحا لانقلابيْن عسكرييْن العام الماضي، دوامة إرهاب ظهر أولا في مالي والنيجر المجاورتين وامتد إلى خارج حدودهما.