الهلال الليبي يعود بنتيجة مرضية من خارج ملعبه أمام كاكامينغا الكيني

أخبار ليبيا 24

حقق فريق الهلال الليبي نتيجة مرضية بعد تعادله، اليوم السبت، خارج أرضه أمام فريق كاكامينغا الكيني، في ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الفريقان بنتيجة 0-0 على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأعرب سامح السقا مساعد المدير الفني لفريق الهلال، في تصريح عقب المباراة، عن أمله في أن يحقق الفريق نتيجة أكثر إيجابية في لقاء الإياب لنيل بطاقة التأهل. وقال السقا، إن الفريق حقق اليوم نتيجة إيجابية على الرغم من الغيابات ونقص الإعدادات.

وسيلتقي الفريقان إيابا بعد أسبوع على ملعب شهداء بنينا لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية.

وفي حال تأهل فريق الهلال على حساب الفريق الكيني سيقابل في الدور المقبل فريق رايون سبورت الرواندي.