المنفي يطلع “الدبيبة” و”تكالة” على نتائج اجتماعه مع “حفتر” و”عقيلة”

أخبار ليبيا 24

أطلع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم السبت، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، على نتائج الاجتماع الذي حضره في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي، أجرى رئيس المجلس الرئاسي، اتصالاً هاتفياً، إن بعد وصوله لمدينة طرابلس مع “تكالة” و”الدبيبة”، حيث أطلعهما على ما توصل إليه خلال اجتماعه في مدينة بنغازي اليوم من ثوابت وطنية التي تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني وضمان الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

وقال المنفي عقدت اليوم السبت، اجتماع ثلاثي في بنغازي، بين القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لحسم مخرجات لجنة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية.

واتفق المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح بحسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي – على تولي البرلمان اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

وأكدوا عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، داعين المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.