الصين تباشر تدريبات عسكرية حول تايوان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

باشرت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان؛ على خلفية الزيارة القصيرة لنائب رئيسة الجزيرة وليام لاي إلى الولايات المتحدة.

وكالة الصحافة الفرنسية؛ نقلت عن الحكومة الصينية قولها إن هذه الزيارة تعدّ بمثابة التحذير الصارم؛ لأن ولاي يعد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التايوانية العام المقبل، توقف في نيويورك خلال رحلة له إلى باراغواي، إحدى الدول القليلة التي تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه، قبل أن يتوقف مجددا في سان فرانسيسكو في طريق العودة، بحسب الوكالة الفرنسية.

من جهتها قامتْ وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) بنقل تصريحات المتحدث العسكري شي يي قوله إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني «أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان» اليوم السبت.

وفي سياقٍ منفصل.. أوقفت الصين نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب؛ وذلك بالتزامن مع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال.

وبحسب آخر إحصائية..أظهرت التقارير معاناة اقتصاد الصين للتعافي من حقبة الجائحة، إذ سجلت البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً نسبة قياسية بلغت 21.3% في يونيو الماضي.