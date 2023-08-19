السايح يدعو لجنة 6+6 لتوسيع التواصل مع مفوضية الانتخابات لمناقشة القوانين الانتخابية

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم السبت، لجنة 6+6 المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، إلى التواصل مع المفوضية لمناقشة قوانين الانتخابات، وللاتفاق على المواد والنصوص، التي تمكن من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بالإضافة إلى إنهاء العديد من الملاحظات.

ولفت إلى أن هناك تواصلًا ضعيفًا معها بسبب انتقالها للعمل بالخارج.

وقال السايح، خلال احتفالية افتتاح مبني مكتب الإدارة الانتخابية سرت، إن مجلس النواب أصدر قانونا بموجبه تتولى المفوضية الانتخابات المحلية، كما سنصدر اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2024.

وقال السايح، إّنه قد تم انجاز تسع مقرات لدعم السيطرة على العملية الانتخابية ابتداء من طبرق وانتهاء بالزاوية، مشيرًا إلى أنّه سيتم افتتاحها هذا العام.

وأضاف، أن باب تسجيل ‎الناخبين سيفتح من جديد وسيتم إصدار بطاقات جديدة للناخبين والمسجلين الجدد.

وأكد السايح، أن على المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية تقديم مستنداتهم مرة أخرى، غير تلك التي قدمت في 2021.

وقال إنّه يجب أن يتم بذل المزيد من الجهود في سبيل إرساء بيئة تتيح للجميع المشاركة في ‎الانتخابات، لافتًا إلى أن الاشتباكات يجب ألا تقف عائقًا أمام الانتهاء من الفترة الانتقالية والذهاب إلى مرحلة الاستقرار.