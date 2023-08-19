إقامة معرض صناعي في بنغازي مطلع أكتوبر بمشاركة شركات أجنبية

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن تشهد بنغازي في مطلع أكتوبر القادم إقامة معرضٍ صناعي في مجالات البناء والتشييد والمواد الغذائية والطبية، بمشاركة شركات محلية وأجنبية.

وناقش، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، اليوم السبت، مع شركة نمور أفريقيا “آتيكس” لتنظيم المعارض لتنظيم المعارض، الإجراءات المتعلقة بإقامة معرض صناعي في بنغازي والمزمع إقامته يوم 02 أكتوبر 2023.

ويستمر المعرض، وفقًا لبلدية بنغازي، لمدة أربعة أيام بمشاركة العديد من الشركات الأجنبية والمحلية المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والمواد الغذائية والمعدات الطبية.

وقالت البلدية، إن رئيس المجلس التسييري أبدى استعداد البلدية للتعاون التام من أجل هذا الحدث الاقتصادي الكبير.