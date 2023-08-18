وصول الدفعة الثانية من العناصر الطبية والطبية المساعدة من بنغلاديش

18 أغسطس، 2023 9:34 م
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الدفعة الثانية من العناصر الطبية
الدفعة الثانية من العناصر الطبية

أخبار ليبيا 24

وصلت ليلة أمس الدفعة الثانية من العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة من بنغلاديش، لسد العجز الحاصل في المرافق الصحية الواقعة بالمناطق النائية.

وأوضحت وزارة الصحة أنه جرى استجلاب العناصر بعد خضوعها الامتحانات من قبل لجنة مشكلة من وزير الصحة رمضان أبوجناح، أوفدت لدولة بنغلاديش، بموجب القرار رقم (705) لسنة 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من أبوجناح، لإيجاد حلول لمشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بالمناطق النائية.

18 أغسطس، 2023 9:34 م
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