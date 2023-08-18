نورلاند يناقش مع قزيط التطورات الأخيرة والديناميكيات في مجلس الدولة

أخبارليبيا24

أكد المعبوث الأمريكي ريتشارد نورلاند أنه ناقش مع عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط التطورات الأخيرة والديناميكيات في المجلس.

وأشار نورلاند عبر تغريدة نشرت عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على “تويتر” إلى أنه تطرق مع قزيط إلى أهمية حقوق الإنسان في ليبيا.

وفي 06 أغسطس الجاري انتخب المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة رئيسا للمجلس بتأييد 67 صوتا مقابل 62 صوتوا لخالد المشري.

ومنذ تأسيسه في ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي دورتين متتاليتين، وفاز بعدهما خالد المشري برئاسة المجلس خمس دورات متتالية.