ميناء الحريقة النفطي يستلم 200 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير

18 أغسطس، 2023 11:28 ص
0
ميناء الحريقة النفطي- أخبار ليبيا 24
ميناء الحريقة النفطي- أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بلغ إنتاج النفط المستلم من قبل ميناء الحريقة عبر حقلي مسلة والسرير، اليوم الجمعة، بلغ 200 ألف برميل. وقال، مصدر مسؤول بميناء الحريقة، لأخبار ليبيا 24، إن إنتاج الخام المستلم اليوم بلغ 200 ألف برميل. ويصل الإنتاج من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وتقوم شركة الخليج العربي للنفط بضخ بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة الواقع في طبرق.

وتبلغ صادرات الميناء الشهرية نحو ستة ملايين برميل وفق ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق.

يأتي ذلك بينما بدت أسعار النفط على وشك قطع سلسلة مكاسب استمرت سبعة أسابيع، اليوم الجمعة، حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على بوادر تقلص المعروض.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف، اليوم الجمعة، مع ارتفاع خام برنت 8 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 84.12 دولارًا للبرميل.

 

الوسوم
18 أغسطس، 2023 11:28 ص
0

المزيد من الأخبار

أخبار ليبيا 24: الناقلة النفطية (اثينس سبيرت) أثناء عملية الرسو بميناء الحريقة في طبرق

رسو ناقلة بميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط

18 أغسطس، 2023 11:18 ص

الأرصاد الجوية تدعو المصطافين على الساحل الشرقي لأخذ الحيطة والحذر

18 أغسطس، 2023 10:47 ص

جيوش غرب إفريقيا تجتمع لوضع اللمسات الأخيرة على تدخل محتمل في النيجر

18 أغسطس، 2023 10:18 ص

إنقاذ 11 شخصًا كانوا على متن قارب هجرة قبالة جزيرة ليسفوس اليونانية

18 أغسطس، 2023 10:02 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى