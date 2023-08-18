ميناء الحريقة النفطي يستلم 200 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير

أخبار ليبيا 24

بلغ إنتاج النفط المستلم من قبل ميناء الحريقة عبر حقلي مسلة والسرير، اليوم الجمعة، بلغ 200 ألف برميل. وقال، مصدر مسؤول بميناء الحريقة، لأخبار ليبيا 24، إن إنتاج الخام المستلم اليوم بلغ 200 ألف برميل. ويصل الإنتاج من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وتقوم شركة الخليج العربي للنفط بضخ بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة الواقع في طبرق.

وتبلغ صادرات الميناء الشهرية نحو ستة ملايين برميل وفق ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق.

يأتي ذلك بينما بدت أسعار النفط على وشك قطع سلسلة مكاسب استمرت سبعة أسابيع، اليوم الجمعة، حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على بوادر تقلص المعروض.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف، اليوم الجمعة، مع ارتفاع خام برنت 8 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 84.12 دولارًا للبرميل.