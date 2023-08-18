منتقدًا الدبيبة..لاغا: رئيس حكومة لايريد زعل أحد
أخبارليبيا
انتقد عضو هيئة صياغة الدستور عن مرزق، محمد لاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بأنه لايريد زعل أحد.
وقال لاغا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”رئيس حكومة لايريد زعل الأوقاف ولا الإفتاء، ولايريد زعل كارة ولاحمزة، ولايريد زعل الشرق ولا الغرب”.
وأضاف عضو الهيئة :”كل طرف صراع يقول له أنا معاك غير اصبر اشوية، وأنا معترف بيك وخذ اصريرتك، وما تخبر حد ، وأنت اللي حسبتك فقط”.
وتابع لاغا :”للأسف لايعلم بأن رجل الدولة مسؤولية، بقرارات حاسمة تفرق بين الحق والباطل وليس طبطبة واصريرات”.
وختم عضو هيئة صياغة الدستور منشوره بالقول :”الطبطبة تعني أرواح تزهق ودمار للوطن”.