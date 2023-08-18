منتقدًا الدبيبة..لاغا: رئيس حكومة لايريد زعل أحد

18 أغسطس، 2023 8:25 م
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أخبارليبيا

انتقد عضو هيئة صياغة الدستور عن مرزق، محمد لاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بأنه لايريد زعل أحد.

وقال لاغا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”رئيس حكومة لايريد زعل الأوقاف ولا الإفتاء، ولايريد زعل كارة ولاحمزة، ولايريد زعل الشرق ولا الغرب”.

وأضاف عضو الهيئة :”كل طرف صراع يقول له أنا معاك غير اصبر اشوية، وأنا معترف بيك وخذ اصريرتك، وما تخبر حد ، وأنت اللي حسبتك فقط”.

وتابع لاغا :”للأسف لايعلم بأن رجل الدولة مسؤولية، بقرارات حاسمة تفرق بين الحق والباطل وليس طبطبة واصريرات”.

وختم عضو هيئة صياغة الدستور منشوره بالقول :”الطبطبة تعني أرواح تزهق ودمار للوطن”.

18 أغسطس، 2023 8:25 م
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