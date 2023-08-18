مكافحة المخدرات: ضبط متهم بالترويج لأقراص الهلوسة في طرابلس

18 أغسطس، 2023 10:38 م
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أقراص الهلوسة
أقراص الهلوسة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على متهم بالترويج لأقراص الهلوسة في مدينة طرابلس.

وأكد الجهاز في بيان له، إن ذلك جاء بعد ورود معلومات مصدرية، بوجود شخص ليبي الجنسية يدعى م . أ مواليد 2000 يقوم بترويج أقراص الهلوسة بمدينة طرابلس.

وتمكن أعضاء التحري، من التنسيق معه على عملية البيع والشراء.

وتم ضبطه متلبساً بجرمه وبحوزته عدد (18) قرص يشتبه في كونها من أقراص الهلوسة .

واتخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل إلي النيابة مكافحة جرائم المخدرات.

18 أغسطس، 2023 10:38 م
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