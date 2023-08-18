محمود حمزة يروي تفاصيل اعتقاله ويكشف عن خاطفيه

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نشر آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة تفاصيل القبض عليه من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب ومن قام باختطافه.

وقال حمزة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أتعلمُ ما ثمنُ عاقبةُ اختطافي! ؟ فقد رفعتُ حينها يديّ إلى السّماء ودعوتُ اللهَ تعالى (اللّهمّ إني بريء من الدّماء التي ستُسفك، اللّهمّ فاشهدْ؛ اللّهمّ إني بريء من الدّماء التي ستُسفك، اللهم فاشهد؛ اللّهمّ إني بري من الدّماء التي ستُسفك، اللّهمّ فاشهد..)

وتابع :”هذا ما قلته بالحرف الواحد للغدّارين: ( أسامة إنجيم وأبوبكر بشّية ومكتب شؤون الغدر الأمنية بالرّدع وبالتفصيل الدقيق وفي الثواني الأولى عندما تم اختطافي من مطار إمعيتيقة !”.

وأضاف آمر اللواء :”ستكُون جدران الشّؤون الأمنية شاهدةً أمام الله تعالى حينما ينطق الحجر والشجر والجوارح أني بريء ممن قُتِل وسُفِكَ دمُه !، وسيأتي قتلى الرّدع والقضائية يجرُّون رأس عبد الرؤوف كاره ويقولون: سلْهُ يا رّبنا فيما قتلنا !”.

وواصل حمزة :”ليشهدَ التأريخ على هذه الكلمات الّتي قلتُها في الثواني الأولى للخاطفين وكفى بالله شهيداً على ما حدث، وبعدها وضعوني في الزّنزانة ووضعوا القيود على يديّ وعصبوا عينايَ حتى صليتُ العصرَ والمغربَ والعِشاءَ وأنا مُقيّدٌ ومعصوبُ العينَيْن ولا أعلم ما يحصلُ في الخارج حتى غادرتُ وكرَ الظّلام والفساد في إمعيتيقة بعد انتهاء الاشتباكات”.

وأفاد آمر اللواء :”وهُنا إليكم ما حدث، يومُ الإثنين “14 أغسطس” وعلى تمام السّاعة 16:20 مساءً توجهتُ لمطار إمعيتيقة بدون حراساتٍ وبدون سلاحٍ لمرافقة سيّدي رئيس الحكومة للتّوجه لمدينة مصراتة لحضور حفل تخريج الدّفعة “53” لضبّاط الْجَيْشِ اللّيبِي”.

وأضاف :”بدون سابقِ إنذار وبينا أنا في قاعةِ الانتظار للمغادرة هاجمتْ المجموعة الغادرة المطار بشكل همجيّ وفوضويّ وغير أخلاقيّ وبطريقة غير حضاريّة ولا قانونية فلم يحترموا المهنيّة العسكريّة ولا العمل الأمني الذي لا يحقُّ لهم أن يقوموا باختطافي لِأني ضابطٌ بالْجَيْشِ اللّيبِي”.

وذكر حمزة :”ليشهدَ العالمْ بعدما تسبّب المدعو: “عبدالرؤوف كارة” في سفكِ دماء المسلمين بحجّة أني مطلوبٌ ومتّهم، أنّي قد خرجتُ كما دخلتُ ولا توجد لديّ أيّ تُهمة وأني بريءٌ كبراءةِ الذئب من دمِ يوسُف ومقالةُ انّي مطلوبٌ من المدعي العام العسكري ّهي باطلة وكذب وتلفيق”.

وأكد آمر اللواء 444 قتال :”فاليوم أول من قام بإحتضاني هو اللّواء “مسعود ارحومة” المدّعي العامّ العسكريّ وأخبرني أنه لا توجد لديهِ أي تهمة ضدي!”.

وتابع حمزة :”من قام بإصدار أمر القبض “المزعوم” ضدّي كذباً وزوراً وحسداً ومكراً هو أحد أفراد منظّمة الردع ويغتصب منصب رئيس النّيابة الجزئية المدعو: أيوب امبيرش”.

وواصل آمر اللواء :”ليعلم الجميع أيضاً أنه وبعد اختطافي مباشرةً قامت (الردع والقضائية وجهاز الهجرة غير الشرعية) بالهجوم على تمركزات اللّواء والرّماية على البوابات التي لطالما حرست وأمّنت النّاس، ظناً منهم هؤلاء المساكين أنه إذا غُدِر بمحمود حمزة سيسقُط اللّواء 444 قِتال، فقد غفِلواْ أن “اللواء 444 قتال” هم أبناءُ مؤسّسة عسكريّة وتراتبيّة ضباطاً وضباطَ صفّ وجنوداً، وأن العمل لا يقف على أحد، فإنّه يموتُ الأول ويحملُ همّهُ الثّاني الّذي يأتي من بعده ليواصل الطريق وتطبيقاً للأقدمية يواصل النّظام العمل والكفاح حتى ءاخر جنديّ”.

وأفاد حمزة :”في الختام لديّ رسالة مهمة جدا، إلى جميع أفراد(الردع والقضائية) إلى أهالي أفراد الردع والقضائية أعيروني أسماعكم، إلى رفقاء الدّرب، إلى كلّ شخص يعرف “محمود حمزة” العبد الفقير إلى ربّه، استحلفكم بالله أن اتركوا وكرَ الظّلم الفساد والإرهاب اتركوا وكر الظلام، لا تغرنّكم المرتبات ولا المال الحرام الذي ستموتون من أجله”.

وختم آمر اللواء منشوره :”أصبح الفسادُ واضحاً للعيان وأن بقاءك في هذا المكان هو نصرة للباطل والفساد فسيُحاسبُك الله على كل ساعة تقفُ فيها تساند الظّلمة الغدّارين”.