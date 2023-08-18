فضيل الأمين يبدي تخوفه من عودة الاشتباكات في العاصمة طرابلس

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أبدى اعتبر المترشح الرئاسي، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين تخوفه من عودة الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وقال الأمين في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بينما نرحب بوقف الأعمال العدائية في منطقة طرابلس الكبرى، لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن تعبئة الجماعات المسلحة داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها”.

وأضاف :”بالنظر إلى استمرار الفشل في تنفيذ الحل الليبي من أجل ليبيا موحدة ، لا يزال العنف وإمكانية تجدد الاشتباكات يلقي بظلاله على المنطقة”.

وتابع :”يجب إرسال رسائل واضحة وجادة على وجه السرعة إلى جميع الأطراف بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية لعدم الاستفادة من الاشتباكات الأخيرة من أجل إعادة تموضع الجماعات المسلحة الجديدة داخل المدينة أو إثارة التوترات لتحقيق مكاسب سياسية”.

وأفاد المترشح الرئاسي :”يجب على جميع الأطراف ألا تلجأ إلى أساليب الانتقام ، ويجب على الجميع احترام الأسر المكلومة التي فقدت أحباءها في هذه الاشتباكات الحمقاء”.

وختم الأمين تغريدته بالقول :”حان الوقت الآن لإنهاء الانقسام الذي يواصل إراقة الدماء”.