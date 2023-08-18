غوتيريش يؤكد علمه بجهود لجنة “6+6” لوضع قوانين تسفر عن إجراء انتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش علمه بجهود لجنة 6+6 لوضع مشاريع قوانين تسفر عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك مسائل رئيسية في مشاريع القوانين مثار خلاف، مما يقتضي التوصل إلى توافق سياسي بين الجهات صاحبة المصلحة.

وقال: “سوف يكثف “باتيلي” المفاوضات لحشد الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل للجميع يفضي إلى إجراء انتخابات ناجحة.

وطالب غوتيريش الجهات المعنية بتقديم تنازلات للتوصل إلى إطار انتخابي قابل للتنفيذ وتسوية جميع المسائل المتنازع عليها.

وشدد على ضرورة عمل المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات، مثل الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وكذلك الدول الأعضاء المعنية، على دعم جهود الأمم المتحدة.

ولفت “غوتيريش” إلى أن الشعب الليبي أعرب عن رغبته الشديدة في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتسم بالمصداقية، وحان الوقت الآن لكي يصغي إليه قادته.