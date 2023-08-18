من المتوقع بدايتها في منتصف هذا الأسبوع.. عواصف رعدية وأمطار على مناطق غرب ليبيا

18 أغسطس، 2023 9:51 م
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عواصف رعدية وأمطار
عواصف رعدية وأمطار

أخبار ليبيا 24

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته توقعات مبشّرة لأُولى الحالات الجوية المطرية لهذا الموسم، والتي قد تشهدها مناطق غرب ليبيا.

وبحسب المؤسسة في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك أنه من المتوقع حدوث عواصف رعدية وأمطار قد تتشكل بعد ظهر كل يوم تقريبًا بداية من الإثنين المقبل، وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضحت المؤسسة أن أكثر المناطق تأثرا هي الحمادة، والجبل الغربي، والجفارة، وقد تصل الساحل ببعض الجهات، لافتة إلى أنها في انتظار التحديثات القادمة لنشر آخر مستجدات الحالة الجوية المرتقبة.

18 أغسطس، 2023 9:51 م
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