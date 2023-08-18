عقيلة يؤكد على دور الشباب في بناء ليبيا وتقدمها

18 أغسطس، 2023 9:05 ص
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أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد.

وشدد عقيلة، الخميس، على أن الشباب عماد المجتمع وعلى ضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.

جاء ذلك خلال لقائه في القبة بحضور أعضاء من مجلس النواب عن المنطقة الغربية، وفدًا من أساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية.

وبحث اللقاء عدد من قضايا ومشاكل الطُلاب وشريحة الشباب بشكل عام، وفق تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

 

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18 أغسطس، 2023 9:05 ص
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