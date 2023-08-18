طب الطوارئ يُسير 7 رحلات لنقل جرحى اشتباكات طرابلس إلى تونس

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم تجهيز إجراءات تسفير 23 جريحا للعلاج في تونس منذ بداية الاشتباكات في طرابلس، مشيرا إلى تسيير جهاز الإسعاف الطائرة سبع رحلات لنقل الجرحى.

وسبق أن صرح الجهاز بنقله 14 جريحا في حالة خطرة إلى تونس لتلقي العلاج، حسب بيان له أمس الخميس.

ووجه المركز الشكر إلى جميع عناصره الطبية لتلبيتهم النداء الوطني وتقديمهم أنفسهم في سبيل إنقاذ الأرواح.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.

وبدأت الأوضاع تتجه إلى الهدوء بعد إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة بعد يومين من احتجازه من قبل جهاز الردع، وكان قد تسبب اعتقاله في اندلاع قتال مسلح في العاصمة طرابلس مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقام جهاز الدعم والاستقرار بأمرة عبد الغني الككلي بتسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، لقوة تابعة للواء، بعد اجتماع عقد بين قادة الكتائب بطرابلس.