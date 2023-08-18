رسو ناقلة بميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط

18 أغسطس، 2023 11:18 ص
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أخبار ليبيا 24: الناقلة النفطية (اثينس سبيرت) أثناء عملية الرسو بميناء الحريقة في طبرق
أخبار ليبيا 24: الناقلة النفطية (اثينس سبيرت) أثناء عملية الرسو بميناء الحريقة في طبرق

أخبار ليبيا 24

رست، اليوم الجمعة، على رصيف ميناء الحريقة النفطي ناقلة نفطية لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال مصدر مسؤول بالميناء إن الناقلة النفطية (اثينس سبيرت) رست بالميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

ولفت المصدر، إلى أن هذه الناقلة هي رابع ناقلة ترسوا بالميناء النفطي بطبرق خلال شهر أغسطس الجاري.

الناقلة قادمة من مالطا وتحمل علم جزر الباهاماز وهي الناقلة المليونية الرابعة خلال شهر أغسطس الجاري.

ويبلغ حجم الصادرات النفطية عبر ميناء الحريقة نحو ستة ملايين برميل شهريًا.

ويتم ضخ النفط الخام إلى الميناء عبر حقلي مسلة والسرير، وهما حقلان يتبعان كذلك لشركة الخليج العربي للنفط.

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18 أغسطس، 2023 11:18 ص
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