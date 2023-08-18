خلال لقائه وفد شركة هواوي..الحويج: الشركات الصينية تُمثل شريكًا أساسيًا لبناء الاقتصاد الوطني

أخبارليبيا24

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن الشركات الصينية تُمثل شريكًا أساسيًا لبناء الاقتصاد الوطني وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية.

وأضاف الحويج، خلال لقائه مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، أن دولة ليبيا تمتلك فرص كبيرة بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.

وأوضح وزير الاقتصاد أن رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية تشمل المطارات والموانئ وتنفيذ طرق دولية من مدن بنغازي ومصراتة وزوارة نحو السوق الأفريقية.

ودعا الحويج شركة هواوي للتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة لاستيعاب الكفاءات الوطنية وأصحاب الأفكار الريادية ضمن برامج التدريب والتطوير تسهم في الرفع من قدراتهم.

من جانبه، أكد وفد شركة هواوي على تطلعات الإدارة لتوسيع نشاطها بدولة ليبيا، مشيراً إلى رغبة عديد الشركات الصينية للعمل بدولة ليبيا وأبدت اهتمامها عبر تواصلها مع فرع الشركة.

وأفاد الوفود، أن الشركات تطمح للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية، والعمل على توطين الصناعات والاستفادة من ليبيا باعتبارها ذات موقع استراتيجي للانطلاق بالخدمات والسلع نحو السوق الأوروبية والأفريقية.

ونوه وفد شركة هواوي، على وجود تعاون كبير للشركة مع المؤسسات الحكومية والخاصة بدولة ليبيا في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية.

واطلع الوزير على نشاط شركة هواوي بمختلف المناطق ودورها في دعم وتطوير أداء القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، كما تم التطرق للصعوبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في ليبيا وسُبل معالجتها والعمل على تعزيز نشاطها بكافة القطاعات.