جيوش غرب إفريقيا تجتمع لوضع اللمسات الأخيرة على تدخل محتمل في النيجر

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن يعقد قادة جيش غرب إفريقيا محادثاتهم في اليوم الثاني والأخير، اليوم الجمعة، في العاصمة الغانية أكرا، حيث يبحثون تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا فشلت الدبلوماسية في قلب انقلاب عسكري.

وأطاح ضباط عسكريون بالرئيس النيجيري محمد بازوم في 26 يوليو وتحدوا دعوات من الأمم المتحدة وكتلة غرب إفريقيا (إيكواس) وآخرين لإعادة تنصيبه، مما دفع القوى الإقليمية إلى إصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.

وخلال اجتماعهم ناقش قادة الدفاع اللوجستيات والجوانب الأخرى لنشر محتمل، وفقًا للجدول الرسمي.

وفي بداية الاجتماع الخميس قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عبد الفتاح موسى، إن “استخدام القوة يظل الملاذ الأخير، لكن إذا فشل كل شيء آخر، فإن القوات الباسلة في غرب إفريقيا جاهزة للاستجابة لنداء الواجب”.

وقال موسى، إن معظم الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 15 مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية، باستثناء تلك التي تخضع أيضًا للحكم العسكري، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو وغينيا والرأس الأخضر الصغير.