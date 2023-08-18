توكيل جهاز الهجرة بحصر المباني والمزارع المملوكة للأجانب ببلدية طبرق

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اجتماع مدير مديرية أمن طبرق اللواء سامي نصر ، في مكتبه برئيس فرع جهاز الهجرة غير الشرعية اللواء إبراهيم الأربد، ورئيس فرع الدعم المركزي عميد سالم بونعامة .

واستعرض اللواء سامي نصر خلال الاجتماع آلية تشكيل خارطة طريق للبدء في حصر العقارات والمباني والمزارع المملوكة أو المستغلة من قبل الأجانب داخل نطاق بلدية طبرق .

وجاء الاجتماع، تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية لواء رافع البرغثي بشأن توكيل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمهام حصر المباني والمزارع والعقارات المملوكة أو مستغله من قبل أجانب عليه.

وأثنى المدير، على الجهود التي يقوم بِهَا أفراد الأمن بالمديرية ومنتسبيها خلال الفترة الأخيرة في مكافحة الجريمة وضبط المجرمين، معتزمًا توفير كافة الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الأمن وَالاِستقرار.