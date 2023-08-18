بعيو: نحن المقيمون في طرابلس وغرب الوطن أسرى السلاح المنفلت والغرور المتعالي

أخبارليبيا24

علق رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمدعمر بعيو على الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس اليومين الماضيين.

وشهدت طرابلس على مدى يومين اشتباكات مسلحة عنيفة استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحة ناهيك عن دمار طال المباني والممتلكات العامة والخاصة.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”نحن المقيمون في طرابلس وغرب الوطن كله، لا نزال أسرى السلاح المنفلت، والغرور المتعالي، والكذب المتمادي، والسقوط المتداعي نحو الحضيض الذي لا حضيض له”.

وتابع رئيس المؤسسة :”واقعٌ مزري يزداد إزراءً وإرزاءً كل يوم، ولا أمل في التخلص منه قريباً، لأنه واقع فوضوي مفروض بالقوة الغاشمة”.

وذكر بعيو :”هذا الواقع ترعاه أمريكا وبريطانيا بسياساتها ومؤامراتها، وتحرسه تركيا الأردوغانية بقواعدها ومرتزقتها، وتدافع عن وجوده دول ودويلات عربية حاقدة على ليبيا، ترفض استقرارها ونهضتها وانطلاقها”.

ولفت رئيس المؤسسة إلى أن هذه الدول والدويلات تحرض على استمرار فوضاها وخرابها ومأساتها، ويدفع ثمنه وحيداً الشعب الليبي موتاً ودماً وموعاً وخراب ديار وانعدام استقرار، وتسلط وحكم الفاسدين الفجار.

وأكد بعيو بالقول :”مع ذلك ورغم كل ذلك سنقاوم ونقاوم ونقاوم بالصبر وبالحجر حتى يتحقق النصر، الذي في يقيننا نحن المؤمنين قدر، نعم انتصارنا بإذن الله ومشيئته هو القدر، فطوبى لمن صبر وصابر وظفر، والويل لمن يعاند القدر”.

وختم رئيس المؤسسة منشوره :”أسأل الله أن يرحم شبابنا الذين قضوا في هذه الفتنة المحنة، وأن يمُنّ على بلادنا الحزينة برجال شرفاء يحبونها ويخدمونها، ويحررونها لتكون دولةً حقيقية، ولا يعتقلونها لتكون إقطاعية”.