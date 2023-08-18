بعد أن حاول اغتصاب أخته وهو في حالة سكر..شقيق يقتل شقيقه

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كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن جهاز البحث الجنائي يكشف تفاصيل واقعة قتل فيها شخص شقيقه الذي اعتدى على أختهم وهو في حالة سكر.

وأضافت الإدارة أن النيابة العامة أحالت للجهاز محضر جمع استدلال فتح بمركز بوعطني في مدينة بنغازي لمباشرة التحقيق في واقعة العثور على شخص متوفي بسبب طلق ناري أمام محل إقامته في منطقة سيدي فرج.

وأشارت إلى أنه وفق المحضر المحال فقد وجد ذوي المتوفي بجانبه على بندقيته الخاصة النوع (كلاشنكوف مصرية) وكذلك ظرف فارغ.

وأفادت أنه على الفور باشرت إدارة التحري والاستدلال بجهاز البحث الجنائي الاستدلال مع والد المتوفى الذي أفاد بأنه أثناء رجوعه من صلاة عيد الفطر ومعه أبنه شاهدوا فور دخولهم للمزعة الخاصة بهم والتي يقيمون فيها أبنه ملقى على ظهره أمام المنزل وتسيل منه الدماء.

وأكدت الإدارة أنه بعد التدقيق في المحضر الذي ذكر فيه وجود إصابة (كدمة) في ظهر المتوفي كانت تلك نقطة أثارت شكوك المحققين في إدارة التحقيق بجهاز البحث الجنائي لكون وجود احتمالية أن يكون سببها مقاومة من قبل المتوفي قبل وفاته وهو ما يؤكد فرضية موته قتلا.

وأوضحت أنه بالاطلاع على نتائج خبير البصمات تبين تطابق بصمات أحد أشقاء المتوفي مع الأثر المرفوع من الذخيرة التي في داخل مخزن البندقية وبالاطلاع على نتائج خبير الأسلحة بعد الفحص تبين بأن الظرف الفارغ والمقذوف المرفوع من مسرع الجريمة خرجا من نفس البندقية.

وتابعت الإدارة أنه تم استدعاء شقيق المتوفي للتحقيق للاشتباه فيه حيث وبالاستدلال معه ومواجهته ببعض الأدلة أعترف استدلالا بأنه قتل أخيه.

وأضافت الإدارة أن الجاني ذكر أسباب إقدامه على فعلته قائلا إنه عند ذهابه لصلاة العيد قام بمشاهدة شقيقه (المجني عليه) أمام فرندة منزل والده وهو يقوم بالاعتداء على شقيقتهم ومحاولة اغتصابها وهو في حالة سكر ظاهر.

وذكرت الإدارة أن الجاني أكد أنه عندها قام بفك أخته من المجني عليه فيما قام المجني عليه بضرب الجاني بمؤخرة البندقية (الأخمس) في ظهره، ووفق اعترافات القاتل قام الجاني بفك البندقية من المجني عليه وقام بالرماية عليه عدد اثنان أعيرة نارية إحداها أصابت المجني عليه وأدت إلى وفاته مباشرة.

وأكدت الإدارة أنه بناء على ذلك اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة محضر القضية إلى النيابة العامة مع الموقوف للاختصاص والتصرف.