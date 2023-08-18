بسبب صريرات الدبيبة..زوبية: النواب والدولة عادا إلى المربع الأول
أخبارليبيا24
أكد مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق جمال الزوبية أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عادا إلى المربع الأول.
وقال زوبية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”صريرات الدبيبة لمجلس الدولة تؤتي أُكلها، إما الصريرات حلايليات يا إما الجماعة بطونهم للزقوم”.
وتابع المسؤول السابق :”رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يرفض تغيير السلطة التنفيذية قبل الانتخابات”.
واختتم زوبية تغريدته :” وبهذا يعود المجلسان للمربع الأول وهو المطلوب أصلًا”.