بسبب صريرات الدبيبة..زوبية: النواب والدولة عادا إلى المربع الأول

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أكد مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق جمال الزوبية أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عادا إلى المربع الأول.

وقال زوبية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”صريرات الدبيبة لمجلس الدولة تؤتي أُكلها، إما الصريرات حلايليات يا إما الجماعة بطونهم للزقوم”.

وتابع المسؤول السابق :”رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يرفض تغيير السلطة التنفيذية قبل الانتخابات”.

واختتم زوبية تغريدته :” وبهذا يعود المجلسان للمربع الأول وهو المطلوب أصلًا”.