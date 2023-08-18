الهلال السعودي يتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو لثلاث سنوات

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي الهلال السعودي، الخميس، تعاقده مع حارس مرمى إشبيلية الإسباني، المغربي ياسين بونو، لمدة ثلاث سنوات.

ونشر الهلال على منصة “إكس”: “أسد الأطلسي هو حارس مرمانا”.

ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن إشبيلية سيحصل على 21 مليون يورو (22.8 مليون دولار).

وكان بونو (32 عاما) الحارس الأول لإشبيلية، حيث ساعد الفريق الإسباني على الفوز بلقبين في الدوري الأوروبي وبلغ المغرب نصف نهائي كأس العالم العام الماضي في قطر.

وورد أن بونو، كان هدفًا لريال مدريد وبايرن ميونيخ كبديل مؤقت للجرحى تيبو كورتوا ومانويل نوير.

والهلال هو النادي الأكثر نجاحًا في المملكة العربية السعودية وآسيا، حيث حقق الهلال 66 لقبًا منها 18 لقبًا في الدوري المحلي وأربعة ألقاب في دوري أبطال آسيا. وتعاقد الهلال هذا الأسبوع مع المهاجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وأعاد النادي تعيين المدرب البرتغالي خورخي جيسوس بعقد لمدة عام ووقع مع قائد ولفرهامبتون واندرارز السابق روبن نيفيس والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والمهاجم البرازيلي مالكوم. ويستضيف الهلال الفيحاء في الجولة المقبلة من دوري المحترفين السعودي يوم السبت.