مطالبًا النائب العام بالقبض عليه.. الشنطي : “قادربوه” يسعى للسيطرة على المركزي

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، سليمان الشنطي، النائب العام بالتدخل العاجل للقبض على رئيس الهيئة الحالي عبد الله قادربوه، والتحقيق مع كافة الأطراف المرتبطة باقتحام مقر الهيئة في طرابلس.

واعتبر الشنطي في مراسلة للنائب العام، أن استمرار تمثيل هيئة الرقابة الإدارية من شخص يدّعي زوراً أنه رئيسها، يشكل خطورة قصوى على استقرار الدولة وسير مرافقها العامة بانتظام. محذرا من أن قادربوه، يسعى حاليًا للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي.

وردت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب على مراسلة الشنطي بأنه شخص غير صفة وفق مراسلة رسمية لها.

هذا نشرت أخبار ليبيا 24 مراسلة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي إلى مديري الإدارات والمكاتب والفروع موظفي وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، طالبهم فيها بعد التعامل مع عبد الله قادربوه باعتباره منتحل صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومقتحم مقر الهيئة.

وأشار الشنطي إلى مخاطبته مجلس النوّاب بشأن الاستفسار عن صدور قرار بتعيين قادربوه، مؤكدا أن رد المجلس يُفيد بعدم صدور أي قرار بذلك.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، إن عبد الله قادربوه لم يستلم مهامه كرئيس للهيئة بشكل رسمي بل اقتحم مقر الهيئة في العاصمة طرابلس بالقوة.

وأضاف الشنطي في تصريح تلفزيوني، أنه قام بفتح محضر في مركز الشرطة وأبلغ النيابة العامة ومجلس النوّاب بشأن الحادثة.

وأشار إلى أن ما حدث أمر فوضوي وانتحال صفات واعتداء على مقرات الدولة ومؤسساتها السيادية.