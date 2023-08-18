البنك المركزي يطالب الحكومة العراقية بسداد ديونها

18 أغسطس، 2023 12:36 ص
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الحكومة بسداد ديونها البالغة قيمتها 46 تريليون دينار.

البنك المركزي؛ أوضح أن قيمة الديون تعادل حوالي 35 مليار دولار، منها 30 تريليون دينار – أب 23 مليار دولار) تخص حكومة الكاظمي.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن بلادهُ قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق قيود على المعروض من الدولار.

العلاق؛ وخلال مقابلةٍ له مع رويترز للأنباء، أشار إلى أن «العراق يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم»

وأضاف العلاق: «إنها معركة فعلاً لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية» وفقًا لرويترز.

وفي سياقٍ منفصل.. دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.

المصرف المركزي؛ أشار في بيانٍ إلى أن السوق الموازية للدولار لا حقيقة لها على حد تعبيره.

وأضاف المصرف المركزي، أن سعر الرسمي المقرّر للدولار الواحد هو 1320 دينارًا.

18 أغسطس، 2023 12:36 ص
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