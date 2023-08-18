الأهلي بنغازي يكشف عن قميصه الجديد

أخبار ليبيا 24

كشف فريق الأهلي بنغازي عن قميصه الجديد للموسم المقبل، وهو من تصميم شركة Hummel الدنماركية، ويرتبط التصميم بارتباط النادي باسم بشيخ الشهداء عمر المختار.

واستعرضت الصفحة الرسمية للنادي القميص الجديد لفريق الأهلي للموسم المقبل 2023/2024، حيث تزينه صورة شيخ الشهداء.

وقال النادي الأهلي في بيانه: “من هنا يستمد الرجال فخرهم وتظهر رباطة جأشهم ، كل ما فعله شيخ الشهداء يرتبط بأذهانهم ارتباط وطيد فباسمه بدأنا وبه نزداد فخراً.. شيخ الشهداء ورمز النضال يزين غلالة نادي الشعب وندخل به غمار المنافسة للموسم الرياضي”.

ويستعد الأهلي بنغازي إلى مواجهة فريق أنيمبا النيجيري ضمن دوري أبطال أفريقيا في لقاء الذهاب الذي سيجمعهما الأحد المقبل بملعب شهداء بنينا.

وتعد مواجهة الفريقين هي الثالثة حيث سبق وأن التقيا قبل أقل من ثلاث سنوات، ضمن دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث تفوق الفريق النيجيري ذهاباً على ملعبه بهدفين لهدف، بينما نجح فريق الأهلي بنغازي في تحقيق الفوز إياباً بهدف لصفر.