الأرصاد الجوية تدعو المصطافين على الساحل الشرقي لأخذ الحيطة والحذر

18 أغسطس، 2023 10:47 ص
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أخبار ليبيا 24

طلب المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من المصطافين على الساحل الشرقي لليبيا، أخد الحيطة والحذر خاصة الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.

وفي نشرته، اليوم، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية: “يرجى من المصطافين على الساحل الشرقي أخد الحيطة والحذر خاصة الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي”.

وبشأن الطقس قال المركز، إن الأجواء تبقى معتدلة على أغلب مناطق الشمال إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية ما بين (30-35) مئوية، وما بين (34-38) على مناطق الدواخل والجنوب الشرقي. بينما درجات الحرارة على الجنوب الغربي تتراوح ما بين (37-42) مئوية.

وقال إن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف يومي السبت والأحد على مناطق الشمال الغربي.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

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18 أغسطس، 2023 10:47 ص
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