إنقاذ 11 شخصًا كانوا على متن قارب هجرة قبالة جزيرة ليسفوس اليونانية

أخبار ليبيا 24

أعلن خفر السواحل اليوناني، الخميس، إنقاذ 11 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، قبالة جزيرة “ليسفوس” كانوا على متن قارب مطاطي. وذكر أنّه تم نقلهم بأمان من على متن القارب المعني إلى ميناء ميتيليني، وهم بصحة جيدة.

وقال إنّه أثناء عملية جمع الأجانب المذكورين أعلاه من قبل طاقم زورق الدورية، قام أحد ركاب القارب بتمزيقه بأداة حادة، مما عرض جميع ركاب القارب للخطر.

وكانت منظمة “هاتف الإنذار” قد ذكرت أنها تلقت بلاغا بوجود قارب يحمل 13 شخصًا “ليسفوس”، حيث قامت بإبلاغ السطات اليونانية.

وأضافت، أنّه تم إنقاذ من هم على متن القارب القابل للنفخ وإحضارهم إلى “ليسفوس”.

وقالت المنظمة على منصة “إكس”: “نشعر بالارتياح، ونتمنى لهم الشفاء العاجل، ونأمل أن يتمكنوا من الحصول على اللجوء في الجزيرة”.