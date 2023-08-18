إنفاذ القانون: استمرار إقفال الكسارات والمحاجر التي تعمل بدون تراخيص في زليتن وقصر خيار

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أكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية استمرارها في تنفيذ المهام إقفال الكسارات والمحاجر التي تعمل بدون تراخيص.

وأوضحت الإدارة أن هذه المهام تأتي تنفيذًا لتكليف النائب العام حيث تم إقفال الكسارات والمحاجر بمنطقتي زليتن وقصر خيار.

وأشارت إدارة إنفاذ القانون إلى أن الكسارات والمحاجر التي تم إقفالها نتيجة لمخالفتها نصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر.

وأفادت الإدارة أنه تم إقفال الكسارات التي تعمل دون تراخيص لحين إثبات إجراءاتهم ؛ واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالها.