أمن بنغازي: شرطة الصابري تضبط شخصًا يتاجر بالمواد المخدرة على شاطئ البحر

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري تمكن من ضبط شخص يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة على شاطئ بحر الصابري.

وأضافت أن معلومات وردت إلى أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري عن أحد الأشخاص من ذوي السوابق وقيامه بنشاطه غير المشروع في الاتجار بمادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة.

وأوضحت المديرية أن المعلومات أفادت أن المتهم يمارس نشاطه غير المشروع على شاطئ بحر الصابري.

وأشارت إلى أن رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي أصدر تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة.

وأفادت أن أعضاء التحريات توجهوا إلى مكان تواجد الشخص المطلوب وعند وصولهم تمت مشاهدته وضبطه وضُبط بحوزته أربع قطع من مادة الحشيش المخدرة ومجموعة أقراص من حبوب الهلوسة نوع ترامادول.

وبينت المديرية أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ص.خ من سكان منطقة الصابري واعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.