91.3 % يرون أن لا حكومة الوحدة لا تملك سيطرة فعلية على قواتها

أخبار ليبيا 24

أجابت الغالبية، في استطلاع للرأي لوكالة أخبار ليبيا 24، على أن (لا سيطرة فعلية) لحكومة الوحدة على القوات التابعة لها، وذلك إزاء الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس اليومين الماضيين وأدت إلى مقتل 55 شخصًا وإصابة أكثر من 100.

وعلى سؤال طرحته الوكالة على منصتي “إكس” و”فيسبوك“، “بعد اشتباكات طرابلس.. هل لدى حكومة الوحدة سيطرة فعلية على القوات التابعة لها؟” أجاب 91.3 % بـ (لا) فيما أجاب 8.7 % بـ (نعم).

آراء

وفي التعليقات على “فيسبوك” يقول الصديق محمد: ” حكومة الدبيبة هدفها السيطرة على المركزي لا على قواتها.. رحم الله من مات من شبابنا.. حسبي الله ونعم الوكيل في الدبيبة وفي قادة كل التشكيلات والمسلحة والوزراء”.

ومن جانبه يقول محمد بوستة: “نعم، وهذه مسرحية ويموت فيها الأبرياء في غوط الباطل”.

ومن جهته يقول جمعة: ” بالله عليك 12 سنة وطرابلس تعاني من الخطف والسجن والنهب والقتل.. شن معناها، معناها طرابلس تحت سيطرت المليشيات وهذا واضح لكل الليبيين.. طرابلس ما فيهاش حكومة ولاهم يحزنون”.

ويقول نوري خليفة: “عندهم فقط مليشيات تحمي فيهم مقابل ملايين الدينارات من ميزانية الدولة”.

وفي التعليقات على “إكس” يقول صاحب الحساب “ليبي حر”: لو لم يكن هناك سيطرة، ما شاهدنا وقف لإطلاق النار، وما تم فض الاشتباكات”.

قتال عنيف

واندلع قتال عنيف يومي الإثنين والثلاثاء في طرابلس عندما ألقى جهاز الردع، القبض على آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة، الخاضع لسيطرة الردع.

ويشغل جهاز الردع ومعظم الفصائل المسلحة الأخرى، مناصب شبه رسمية، وتتقاضى رواتب من الدولة، وتعمل بصفتها قوات أمن بزيٍّ رسمي.

وأدى القتال بين الردع واللواء 444 قتال إلى مقتل نحو 55 شخصًا وإصابة أكثر من مئة وفق إحصاء لمركز طب الطوارئ والدعم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتقاتل فيها فصائل مسلحة داخل طرابلس.