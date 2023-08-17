نقل “14”جريح إلى تونس لتلقي العلاج جراء اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24

قال مركز طب الطوارئ والدعم إنه تم تسفير 12 جريحا للعلاج عبر الإسعاف الطائر إلى تونس في الساعات الأولى من اليوم الخميس، بعد استقرار حالتهم الصحية بما يمكن من سفرهم لاستكمال العلاج هناك.

وأعلن المركز، أمس الأربعاء، نقل جريحين آخرين أمس الأربعاء إلى تونس عبر الإسعاف البري، موجها الشكر إلى جهاز الإسعاف الطائر على تعاونه في تسفير الجرحى.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.

وقال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، إن “عدد قتلى المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس ارتفع إلى 55 قتيلا، بينهم عسكريين ومدنيين، وإصابة 146 جريحا” مشيرا أن “الحصيلة ما زالت أولية”.

ومنذ أمس صباح الأربعاء، شهدت طرابلس هدوءا حذرا بعد اشتباكات مسلحة استمرت ليومين بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.

والثلاثاء، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، مقتل 27 شخصا وإصابة 106 آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة.