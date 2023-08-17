لتسهيل حركة التجارة مع ليبيا.. السيسي يُعلن تطوير منفذ السلوم

أخبار ليبيا 24

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، خطة تطوير منفذ السلوم البري، لتسهيل حركة التجارة مع ليبيا.

وقال السيسي، خلال زيارته محافظة مرسى مطروح، إنه سيجرى إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم على مساحة 100 – 200 هكتار تقريبا، لخدمة التجارة مع ليبيا.

وتابع الرئيس المصري: ّنعمل على تطوير منفذ السلوم منذ أربع سنوات، وسوف تكون القدرة والشكل الحضاري مع الأشقاء في ليبيا يليقان بالعملّ، لافتا إلى أن المنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يجرى تنفيذها.