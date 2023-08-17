كرموس: “تكالة” منفتح على التغيير بالسلطة التنفيذية

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قال عضو مجلس الدولة، عادل كرموس إن النقاش بين مجلسي النواب والدولة سيتركز حول خريطة الطريق فقط، فيما تظل إمكانية إحداث تغييرات ببنود بالقوانين الانتخابية من عدمه رهينة بموافقة أعضاء لجنة (6+6) من المجلسين.

وأوضح كرموس في تصريحات صحفية أنه لا توجد أي مؤشرات تنبئ بموقف رئيس المجلس الأعلى “محمد تكالة” حيال التوافق مع النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد، وهو ما يعني الاصطدام الحتمي بحكومة الدبيبة.

وأكد أن أعضاء مجلس الدولة حريصون على إنهاء تلك الضبابية بموقف مجلسهم حيال قضية الحكومة، ولكنهم يقدرون أن مثل هذه القرارات المصيرية من الصعب اتخاذها خلال أيام قليلة، في ظل انشغال “تكالة”، بمتابعة تسلم المهام من الرئاسة السابقة.

وأشار كرموس إلى أن “محمد تكالة” وعلى عكس ما يردد كثيرون منفتح على التغيير بالسلطة التنفيذية، وإن كان من الموضوعية الإقرار بأن موقعه الراهن سيجعلها عرضة لضغوط كتل وازنة داخل المجلس.