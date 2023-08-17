عقب اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي يؤكد أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع الأمني في طرابلس، داعيا إلى وقف فوري للاقتتال، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية.

وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إن رئيسها موسى فقي محمد يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني في طرابلس والتي أوقعت خسائر في الأرواح وعديد الجرحى.

وحض فقي كل الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين على وضع حد فوري لكل الأعمال العدائية، وذكر جميع المعنيين بالحاجة الملحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.

وأكد فقي أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية لا يمكن أن تُسترد إلا بالوسائل السلمية.

وبدأت الأوضاع تتجه إلى الهدوء بعد إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة بعد يومين من احتجازه من قبل جهاز الردع، وكان قد تسبب اعتقاله في اندلاع قتال مسلح في العاصمة طرابلس مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقام جهاز الدعم والاستقرار بأمرة عبد الغني الككلي بتسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، لقوة تابعة للواء، بعد اجتماع عقد بين قادة الكتائب بطرابلس.