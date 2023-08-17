صحة “حماد” توفر مستلزمات طبية لمركز الكفرة للنساء والولادة

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قال مدير عام مركز الكفرة للنساء والولادة عبد السلام عبد الله بورقيق:”إن وزارة الصحة قامت بدعم المركز بتوفير النواقص الخاصة بالعمليات والولادة الطبيعية والقيصرية والمستلزمات الطبية.

وأوضح بورقيق أن الوزارة قامت توفير جميع التحاليل الطبية، لافتاً إلى أنه بفضل دعم الوزارة وجهود إدارة المركز سيتم رفع المعاناة عن المواطنين بعدم تحملهم توفير المستلزمات بأنفسهم.

وأعرب بورقيق عن شكره وتقديره للدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحة لدوره الداعم للمستشفيات والمراكز الصحية واهتمامه البالغ باحتياجات المنطقة الجنوبية رغم قلة الإمكانات.

يشار إلى أن من أهداف استراتيجية وزارة الصحة هي تحقيق التغطية الصحية الشاملة بكل المراكز الصحية والمستشفيات العامة والقروية بكافة أنحاء ليبيا.

يذكر أن رئيس الحكومة السابق عبدالله الثني افتتح في مارس 2020 مركز الكفرة للنساء بعد إنشائه وتجهيزه وفقا لأعلى المواصفات .