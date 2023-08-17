سوريا تزيد الأجور بنسبة 100‎ بالمائة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزير المالية السوري، كنان ياغي؛ زيادة الأجور 100% لكل من العاملين المدنيين والعسكريين وكذلك بالنسبة لمعاشات التقاعد.

وبحسب بياناتٍ لوزارة المالية السورية؛ من المقررّ أن تبلغ التكلفة السنوية المقدرة للزيادة في الأجور 4 تريليونات ليرة – أي ما يعادل 373 مليون دولار، بحسب سعر الصرف بالمركزي السوري، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة، وفقًا للبيانات الواردة عن الوزارة.

وفي سياقٍ منفصل.. قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إن سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى.

شرف الدين؛ وضمن تصريحاته لوكالة سبوتنيك للأنباء، أكد أن سوريا مستعدة لاستقبال دفعات من النازحين تقدر بـ 15 ألف نازح شهريًا، موضحًا أن الدولة السورية قدمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارة المهجرين اللبنانية بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلة للزيادة، وفق قوله.

وتابع شرف الدين ضمن تصريحاته أن سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ 180 ألفًا بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي، على حد قوله.